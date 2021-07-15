Росія погрожує Британії «жорстко приcікати» входження її кораблів в акваторію, яку вважає своєю.

Росія буде жорстко приcікати спроби входження військових кораблів, незважаючи на їхню державну приналежність, в акваторію, яку вважає своєю, заявив в інтерв'ю "Російській газеті" заступник секретаря Ради безпеки Росії Михаіл Попов, коментуючи ситуацію з британським есмінцем Defender в Чорному морі. При цьому він висловив підтримку самопроголошення Китаєм своїми територіальними водами частини акваторії Південно-Китайського моря (в межах т.зв. «Лінії дев’яти пунктирів»), яке в 2016 році Міжнародний арбітражний суд в Гаазі визнав незаконним.

Відповідаючи на запитання "Россійської газети" про те, що Захід активно вступив з Росією в нову "холодну війну" чи готується до Третьої світової, Михаіл Попов, зокрема, заявив:

"Захід фактично взяв курс на здійснення військово-стратегічного, політичного і психологічного тиску на Російську Федерацію. А також навмисну ескалацію військової напруженості поблизу кордонів з Росією, що не сприяє стратегічній стабільності.

Хотілося б відзначити, що, на жаль, в якості інструменту провокаційного тиску на Росію обрані сили флоту держав НАТО на підставі довільного тлумачення положень міжнародного морського права і усталених флотських традицій.

Як приклад наведу недавній інцидент, що стався в російських територіальних водах 23 червня з британським есмінцем "Дефендер". Британські моряки свідомо йшли на провокацію і загострення, порушивши морські кордони Росії. Позиція Російської Федерації щодо цього інциденту однозначна – це заздалегідь спланована провокація, яка правомірно була припинена.

Подібні дії Росією і надалі будуть припинятися найжорсткішими методами, незважаючи на державну приналежність порушника. Ми пропонуємо нашим опонентам глибоко задуматися, чи варто організовувати подібні провокації, беручи до уваги можливості російських Збройних сил.

Подив викликає реакція на цю подію високопосадовців Великої Британії. Так, за заявами прем'єр-міністра Бориса Джонсона і міністра закордонних справ Домініка Рааба, Британія і далі буде домагатися так званої "свободи навігації" тим способом, яким вони це зробили. Це має на увазі, що такі провокаційні дії британських кораблів не виключені і в майбутньому.

Однак членів уряду Великої Британії на використовуваних в провокаційних цілях кораблях і судах не буде. І в зв'язку з цим хочеться поставити питання тому ж самому Б. Джонсону або Д. Раабу – що вони зможуть відповісти сім'ям британських моряків, за які такі "великі" ідеї моряки постраждають?

Зазначу, що це далеко не перший випадок подібних недружніх дій з боку Заходу із застосуванням бойових кораблів. Нагадаю про недавній інцидент з американським есмінцем "Джон Маккейн", який в листопаді минулого року зайшов в територіальне море Російської Федерації в акваторії затоки Петра Великого. Нагадаю також, що в лютому 1988 року аналогічна провокація була зроблена двома американськими кораблями біля південного узбережжя Криму. Тоді сторожовому кораблю Чорноморського флоту "Беззаветный" довелося йти на таран для видворення з наших територіальних вод американського крейсера "Йорктаун".

Аналогічні провокаційні дії США та їхні найближчі союзники здійснюють і в інших регіонах світу. Наочний приклад тому – програма "Свобода судноплавства". В її рамках проводять систематичні заходи кораблів 7-го флоту США в акваторії Південно-Китайського моря, які Китай вважає своїми."