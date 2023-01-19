Тегеран не визнає російську анексію Донбасу та Криму.

Іранська влада запевняє, що відстоює суверенітет та територіальну цілісність країн.

Хосейн Амір Абдоллахіан

Іран відмовляється визнавати окуповані територій України російськими. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном та Москвою, ми не визнали відокремлення Криму від України. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України», – зазначив керівник іранського зовнішньополітичного відомства.

Хосейн Амір Абдоллахіан наголосив, що влада Ірану наполягає на своєму «послідовному принципі» у зовнішній політиці. «Коли ми говоримо, що війна в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося», — сказав він.

Відомо, що збройні сили Росії використовують безпілотники іранського виробництва для обстрілу цивільної інфраструктури українських міст. Тегеран кілька місяців заперечував, що постачав Москві бойові дрони. У листопаді 2022 року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджував, що їх відправили ще до початку російсько-української війни. Росія звинувачення у використанні іранської зброї відкидає.

У січні цього року стало відомо, що Іран отримає російські винищувачі Су-35, які стануть найсучаснішими літаками в армії країни. Представники адміністрації президента США Джо Байдена раніше повідомили журналістам, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері досягла «безпрецедентного рівня».