Кінець падінню: В Україні вперше за 80 днів зросла кількість активних випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 623 нові випадки коронавірусної хвороби. При тім одужало 589 людей. Упродовж доби зареєстрували 20 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Уперше за два з половиною місяці побільшало пацієнтів із ковідом

 

За підсумками минулої доби число активних випадків ковіду в Україні зросло на 14. Графік пішов угору вперше за два з половиною місяці. Востаннє в Україні фіксували зростання активних випадків ковіду ще 24 квітня. Аж до минулої доби кількість захворювань падала, з найбільшим піком 11 травня (-15 584).

 

За добу найбільша кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (177), в Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

 

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 242 868 осіб. Померло 52 685 людей.

 

15.07.2021

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