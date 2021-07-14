Євросоюз відновить вільний в'їзд для українців.

Посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд на територію Європейського Союзу. Про це сьогодні, 14 липня, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки в ЄС», – написав він.

При цьому Рікард Йозвяк уточнив, що офіційно список оновлять 15 липня. Раніше до переліку країн, з яких дозволено в'їзд, внесли Молдову, Вірменію та Азербайджан.

Попереднього разу список оновлювався 1 липня. Тоді «безпечними» були визнані Канада, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Йорданія, Косово, Молдова, Чорногорія, Катар і Саудівська Аравія.

Як відомо, критерії для визначення «безпечних» країн включають епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність інформації про захворювання та її джерел. За вимогами ЄС, рівень захворювання повинен бути нижче 100 нових випадків за 14 днів на 100 тисяч населення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний «зелений список» та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію, повідомило LB.ua.

«Рішення Європейського Союзу є визнанням двох фактів. По-перше, що статистичні показники захворюваності в Україні є стабільними і достатньо низькими. А по-друге, це визнання того, що дії уряду є достатньо системними і ефективними, щоб тримати ситуацію під контролем», – сказав Кулеба.

Він також закликав українців не зловживати отриманим правом на поїздки та подорожувати безпечно.

У міністерстві зазначили, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою. Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі.

Рада Європейського Союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. З 1 липня в Україні почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих «ковідних сертифікатів». Це документ, який буде генеруватися в додатку «Дія» або на порталі «Дія».

МЗС України веде переговори про взаємне визнання національних ковід-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію з кожною європейською державою. Як відомо, першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

Фото twitter.com/RikardJozwiak, rbc.ua