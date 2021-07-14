Десятки людей загинули під час заворушень у ПАР.

Протести у цілій країні почалися після запроторення до в’язниці експрезидента Джейкоба Зуми.

Під час масових заворушень в Південно-Африканській Республіці загинули щонайменше 72 людини. Про це у середу, 14 липня, повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на дані армійського спецпідрозділу ПАР NatJoints. Масові заворушення і мародерство спровокували закриття центрів масштабної вакцинації населення в країні.

Місцеві влади поки що не спроможні взяти ситуацію під контроль. Правоохоронці повідомляють, що затримано понад 1200 протестувальників. Збитки, завдані мародерством та нищенням чужого майна, оцінюють у мільярд південноафриканських рандів (близько 60 млн євро).

Грабунки і мародерство тривають попри залучення армії ПАР до патрулювання реґіонів, де спалахнули заворушення: у провінції Ґаутенґ, до якої, зокрема, належить столиця країни Преторія і мегаполіс Йоганнесбург, а також провінції Квазулу-Наталь на сході країни.

Причиною заворушень стало засудження до в'язничного терміну колишнього президента країни Джейкоба Зуми. Наприкінці червня його засудили до 15 місяців позбавлення волі за багаторазові відмови з'явитися на допит в Антикорупційну комісію, яка розслідувала евентуальні порушення, вчинені ним у період правління з 2009 до 2018 року.

Водночас багато південноафриканців привітали таке рішення суду, визнавши його доказом верховенства закону в країні.

Проте прихильники Зуми вийшли на вулиці з протестами. У багатьох місцях акції переросли в погроми. Зокрема, були підпалені громадські будівлі і розграбовані приватні будинки в Квазулу-Натале, рідній провінції Зуми.

Чинний президент Сиріл Рамапоса закликав співгромадян «протестувати мирно». Він назвав те, що відбувається, найгіршим насильством, яке спостерігалося в Південно-Африканській Республіці з 1990-х років, до кінця режиму апартеїду. Тоді в містах почали перекривати магістралі, розграбовувати підприємства та склади, масово спалахували пожежі.