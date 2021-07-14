ЄСПЛ вимагає від Росії визнання одностатевих союзів.

Російське керівництво відповіло, що ніколи не піде на це.

 

 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію вжити заходів для визнання одностатевих союзів. Суд вирішив, що Росія порушила статтю 8 Конвенції прав людини щодо права на повагу до приватного і сімейного життя, відмовившись зареєструвати стосунки одностатевих пар. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

 

Суд виніс таке рішення після розгляду скарг трьох одностатевих пар з Росії через заборону на одностатеві шлюби і відмови у визнанні інших видів одностатевих союзів. ЄСПЛ вказав, що Росія зобов'язана забезпечити повагу до приватного життя заявників і створити правову основу для визнання та захисту відносин одностатевих пар.

 

«ЄСПЛ визнає, що країни-учасниці можуть вибрати найбільш прийнятну для них форму реєстрації одностатевих партнерств з урахуванням соціального та культурного контексту (наприклад, цивільне партнерство, цивільний шлюб або договір про солідарність). ЄСПЛ вважає, що, відмовляючи в реєстрації одностатевим парам, російська влада виходять за рамки наданої їм свободи розсуду», – йдеться в повідомленні суду.

 

Речник Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що Росія не зможе виконати рішення ЄСПЛ, оскільки це порушує конституцію країни. «За нашою конституцією – не можна!» – заявив він.

 

Про те, що Росія не буде виконувати вимогу ЄСПЛ заявив і віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов. «Будь-які інтерпретації можливі доти, допоки вони не втручаються конституційне поле. У нас є нова стаття Конституції, що шлюбом є союзом чоловіка і жінки ­– крапка… Жоден Конституційний суд не погодить це рішення ЄСПЛ як обов'язкове для виконання Російською Федерацією».

14.07.2021

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