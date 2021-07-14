Галицькі хроніки COVID-19: 14 липня.

Станом на 09:00 14 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 549 хворих на сovid-19. За минулу добу – 26 нових випадків: 22 – на Львівщині (проведено 1074 ПЛР-дослідження), 2 – на Тернопіллі (проведено 341 ПЛР-дослідження) та 2 – на Івано-Франківщині (проведено 271 ПЛР-дослідження).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.
А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 70 096 випадків, 2 нових
Тернопіль – 1 особа
Тернопільський района – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 137 745 випадків, 22 нових
Львів – 14 осіб
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 86 733 випадки, 2 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.07.2021