У центрах масової вакцинації щеплюватимуть вакциною Pfizer усіх охочих.

В Україні вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна охочим, пріоритет матимуть люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями. Про це сьогодні, 12 липня, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

«Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу», – розповіли у МОЗ.

Протягом 10-11 липня вакцину від Pfizer почали застосовувати для щеплень в центрах масової вакцинації у Чернігові. Нею щепилися 1106 людей, тоді як вакциною CoronaVac – 194 людини, повідомив гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Також в Україні у пунктах щеплень продовжать використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech. Ті, хто отримав перше щеплення CoronaVac у цих центрах, зможуть щепитися другою дозою в тих же центрах або в пунктах щеплень.

У пунктах щеплень також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio), додали у МОЗ.

«Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19.

Тож не зволікайте, допоможіть своїм літнім родичам та знайомим записатися до зручних для них пунктів щеплень та за можливості робіть щеплення самі, поки до нас не дісталася хвиля захворювань на новий небезпечніший штам коронавірусу «Дельта», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначимо, Pfizer – так звана «генетична» вакцина, що містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Попередньо вакцина Pfizer доводила високу ефективність в реальних умовах. Та оскільки ефективність вакцини, ймовірно, знижується за пів року, компанії Pfizer і BioNTech досліджують посилення ефекту третьою дозою, а також розробляють оновлений варіант вакцини проти штаму коронавірусу «Дельта».

Нагадаємо, в Україні працює більше як 200 центрів масової вакцинації, повний перелік можна переглянути за посиланням.

Фото pravda.com, https://www.facebook.com/Владислав-Кухар