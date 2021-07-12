ЄС продовжив економічні санкції проти Росії.

Сьогодні, 12 липня, Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Російської Федерації, ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Російської Федерації, ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року», – йдеться у комюніке Ради ЄС.

Повідомлено, що рішення Ради слідує за останньою оцінкою стану імплементації Мінських угод на саміті ЄС 24-25 червня 2021 року.

«З цього приводу лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що Росія ці угоди не виконує в повному обсязі, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти країни», – зазначено у комюніке.

Нагадаємо, економічні санкції вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

Економічні санкції проти РФ перед цим були продовжені у грудні минулого року – до 31 липня 2021 року.

Ці санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам. Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всього оборонного обладнання та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання або для кінцевих користувачів з метою військового використання в Росії. Санкції обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.

Окрім економічних санкцій, ЄС запровадив різні типи заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь та навмисну дестабілізацію України. До них належать: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження подорожей) та конкретні обмеження економічних відносин з Кримом та Севастополем.

Фото slovoidilo.ua, pravda.com