Уряд Гаїті попросив США і ООН ввести миротворців в країну.

Тим часом сенат Гаїті призначив свого спікера тимчасовим президентом країни.

 

 

Тимчасовий виконувач обов’язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф (Claude Joseph) попросив ООН відрядити до його країни миротворчі війська, щоб допомогти залагодити безпеку на її території після вбивства президента Жовенеля Моїза (Jovenel Moise). Про це в суботу, 10 липня, повідомило радіо Voice of America з покликом на лист політика.

 

У листі Жозеф просить ООН підтримати зусилля поліції, яка відновлює громадський порядок в країні і охороняє ключові об'єкти інфраструктури. Проте Організація зможе відрядити миротворчі сили тільки після того, як це рішення схвалить Рада Безпеки ООН.

 

Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, влада Гаїті також звернулися по допомогу до США. У бесіді з журналістами звернення підтвердив представник Пентаґону. Гаїтянці розраховували хоча б на 500 американських військовиків. В адміністрації Сполучених Штатів заявили, що робити цього зараз не планують, проте пообіцяли підтримувати контакти з владою Гаїті, щоб обговорити можливі кроки з надання допомоги.

 

Офіційна речниця Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що Сполучені Штати мають намір скерувати до Гаїті високопоставлених співробітників Федерального бюро розслідувань і Міністерства внутрішньої безпеки для оцінки ситуації.

 

Тим часом Сенат Гаїті призначив свого спікера Жозефа Ламбера (Joseph Lambert) тимчасовим президентом республіки. Це рішення може спровокувати чергове внутрішньополітичне протистояння зі силами, які виступають, щоб тимчасовим лідером країни залишався Клод Жозеф.

 

Нагадаємо, що президент Моїз був смертельно поранений внаслідок нападу невідомих зловмисників на його резиденцію в ніч на сьоме липня. Його дружина Мартін була поранена, її доставили до шпиталю у Флориді.

 

За версією гаїтянської поліції, нападників було 28. Більшість із них – це колишній колумбійські військовики. Двох з них правоохоронці застрелили, 17-х затримали. Ще шестеро підозрюваних перебувають у розшуку. Поліція шукає також замовників вбивства. Про мотиви нападників нічого не повідомляється.

10.07.2021

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