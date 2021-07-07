Убито президента Гаїті.

Жовенель Моїз був застрелений у своїй приватній резиденції, його дружину поранено.

 

 

Президента Гаїті Жовенеля Моїза (Jovenel Moise) застрелили невідомі зловмисники у його приватній резиденції в ніч на сьоме листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова тимчасового виконувача обов’язків прем'єр-міністра країни Клода Жозефа (Claude Joseph). Під час нападу була поранена перша леді Мартіна Моїз. Жозеф назвав дії зловмисників «негуманним варварським актом».

 

Факт атентату підтвердив уряд країни у відповідному комюніке: «Близько першої години ночі група невідомих, деякі з котрих говорили по-іспанськи, скоїли напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранили».

 

Жовенель Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року. На нього вже скоювали замах 2018 року. Тоді в президента стріляли під час церемонії, присвяченої 212-й річниці смерті засновника держави Жан-Жака Дессаліна (Jean-Jacques Dessalines). Моїз тоді поважно не постраждав, були поранені троє співробітників охорони.

 

Нагадаємо, що парламентські вибори в Гаїті, намічені на жовтень 2019 року, не відбулися, зокрема через масові демонстрації проти президента. Акції протесту проти Жовенеля Моїза останніми роками неодноразово паралізовували життя в країні. Противники звинувачували президента в корупції і зв'язку з озброєними бандами. Через те, що в країні немає чинного парламенту, Моїз правив, видаючи декрети.

 

Цікаво, що п’ятого липня президент відсторонив від посади прем'єр-міністра Клода Жозефа і призначив на його місце Аріеля Анрі. Новий глава уряду повинен був підготувати вибори в парламент і забезпечити їхнє проведення. А Клод Жозеф відбував останні дні як тимчасовий виконувач обов’язків глави уряду й готувався передати справи своєму наступникові. Нові вибори були заплановані на 26 вересня, паралельно мав пройти конституційний референдум.

07.07.2021

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