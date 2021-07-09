У Росії побито черговий коронавірусний антирекорд за цей рік.

Кількість заражень за минулу добу сягнуло 25,7 тис. випадків.

 

 

У Росії вперше з початку січня виявлено рекордні 25 766 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 за добу. Про це повідомив у п'ятницю, дев’ятого липня, інформаційний портал lenta.ru з покликом на федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19.

 

Напередодні в Росії виявили 24 818 нових випадків COVID-19. Відтак добовий темп приросту становить 0,45 відсотка.

 

При цьому найбільша кількість зареєстрованих заразилися – в Москві (6643 випадки), Московській області (2545) і Санкт-Петербурзі (1951). Загалом же з початку пандемії інфіковані, за офіційними даними, 5 733 218 осіб.

 

Як відзначають експерти, кількість хворих за даними на дев’яте липня співвідноситься зі значеннями перших чисел січня, проте в той період відзначався початок спаду захворюваності. Нині ж у Росії практично щодня фіксують зростання.

 

Причому за даними директора НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на небезпечний варіант коронавірусу «дельта» припадає близько 90 відсотків від усіх нововиявлених в Росії випадків зараження.

 

Число померлих у Росії з діагнозом COVID-19 за минулі 24 години становить 726 випадків. Найбільше смертей – у Санкт-Петербурзі (107) і Москві (102). При цьому з початку пандемії, за даними штабу, в Росії від COVID-19 померло 141 501 особа.

09.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21 | | Штука
Новий вид мозкових клітин
Науковці виявили нейрони, що реагують на обличчя тільки близьких людей, об’єднуючи функції сприйняття та пригадування.
08.07.21 | | Наука
Народне звучання Бажанського
Вікторія Антошевська
Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.
07.07.21 | | Штука
І Китай теж нас не поховає
Брет Стівенс
Пекін може думати, що колись дисциплінована китайська система похоронить несерйозний вільний світ. Хрущов думав так само...
07.07.21 | | Дискурси
Тебе це може вбити: Олег Собчук на ровері пропагує ЗСЖ
Наталія ФЕЩУК
Співак, лідер гурту «СКАЙ» здійснив індивідуальний велотур зі сходу на захід країни. Співав для військових і давав акустичні концерти.
07.07.21 | | Галичина
Плекати коріння
Юлія ОВСЯНИК  
Ідентичність, національну спадщину, культуру мислення треба плекати. Саме таким милозвучним дієсловом окреслили процес вибудови національної пам’яті. Нотатки з Via Carpatia
07.07.21 | | Галичина
Будинок Шпрехерів на площі Міцкевича у Львові
Оксана Бойко
Історія та архітектура першого львівського хмародеру – останнього великого будинку, збудованого в місті за австрійських часів. 
06.07.21 | | Минуле
Буковинська незалежність: сенсаційна знахідка в архіві
Наталія ФЕЩУК
Віднайдено документи, які свідчать, що керівник ОУН на Буковині Мирослав Кіндзірський у 1941-му проголосив у краї Незалежність.
06.07.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.