У Росії побито черговий коронавірусний антирекорд за цей рік.

Кількість заражень за минулу добу сягнуло 25,7 тис. випадків.

У Росії вперше з початку січня виявлено рекордні 25 766 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 за добу. Про це повідомив у п'ятницю, дев’ятого липня, інформаційний портал lenta.ru з покликом на федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19.

Напередодні в Росії виявили 24 818 нових випадків COVID-19. Відтак добовий темп приросту становить 0,45 відсотка.

При цьому найбільша кількість зареєстрованих заразилися – в Москві (6643 випадки), Московській області (2545) і Санкт-Петербурзі (1951). Загалом же з початку пандемії інфіковані, за офіційними даними, 5 733 218 осіб.

Як відзначають експерти, кількість хворих за даними на дев’яте липня співвідноситься зі значеннями перших чисел січня, проте в той період відзначався початок спаду захворюваності. Нині ж у Росії практично щодня фіксують зростання.

Причому за даними директора НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на небезпечний варіант коронавірусу «дельта» припадає близько 90 відсотків від усіх нововиявлених в Росії випадків зараження.

Число померлих у Росії з діагнозом COVID-19 за минулі 24 години становить 726 випадків. Найбільше смертей – у Санкт-Петербурзі (107) і Москві (102). При цьому з початку пандемії, за даними штабу, в Росії від COVID-19 померло 141 501 особа.