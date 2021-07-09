Україна та МВФ досягли компромісу в антикорупційних питаннях.

 

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли компромісу в питаннях антикорупційної реформи. Про це сьогодні, 8 липня, повідомила пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічей міністра фінансів Сергія Марченка та представників МВФ у США.

 

 

У Мінфіні заявили, що «переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ».

 

За словами міністра Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив на тому, що Верховна Рада у короткий термін ухвалила ряд законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

 

Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ щодо неконституційності низки положень антикорупційного законодавства, яке зокрема тягне за собою скасування електронного декларування, призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.

 

Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.

 

«Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку в проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності України надзвичайно важливо бути в програмі співпраці з МВФ», – зазначив Сергій Марченко.

 

 

Про ще один обнадійливий для України сигнал повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.

 

За його інформацією, у четвер, 8 липня, Міжнародний валютний фонд затвердив розподіл 650 мільярдів доларів, з яких Україна зможе отримати 2,7 мільярда доларів.

 

«Вчора ввечері Рада директорів МВФ підтримала алокацію СПЗ на суму в 650 млрд дол., з яких Україна отримає біля 2,7 млрд найближчим часом», – повідомив Рашкован у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

Він зазначив, що це є, зокрема, позитивним кроком з боку МВФ для України, оскільки допоможе уряду управляти публічними фінансами.

 

Зазначимо, український уряд, як і раніше, сподівається отримати у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 мільярда доларів за програмою stand by. Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі два місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

 

Фото mof.gov.ua, epravda.com.ua

 

09.07.2021

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