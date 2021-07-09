"Новій пошті" пообіцяли скасувати штраф на 326 мільйона гривень.

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало на «Нову пошту» штрафи на загальну суму в 325 мільйонів 850 тисяч гривень. Рішення ухвалили після перевірки двох відділень компанії в Харківській області, підставою для яких стали скарги громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їхніх прав. Проте через суспільний резонанс голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька пообіцяла скасувати «неадекватний» штраф.

 

 

Позапланові перевірки відділень «Нової пошти» відбулися у березні. Причиною для них стали дві скарги: у січні клієнтові, якому в посилці прийшов розбитий акваріум вартістю 500 гривень, відмовилися його компенсувати, тим часом у березні інший клієнт подав скаргу, що його обрахували.

 

«В ході перевірок суб'єктом господарювання не надано документів, пояснень, необхідних для повного і всебічного розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв'язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливо», – зазначили у Держпродспоживслужбі й додали, що таким чином компанія створила перешкоди для її співробітників.

 

Відтак харківське облуправління Держпродспоживслужби оштрафувало «Нову пошту» на 10% від обсягу виторгу за лютий (151 мільйон гривень) і на 10% від обсягу виторгу за березень (174 мільйони гривень). Загальна сума штрафних санкцій становить 325 мільйонів 851 тисяча 634 гривні.

 

«Нова пошта» подала в суд на відомство через занадто велику суму штрафу. У компанії заявили, що розцінюють дії контролюючого органу як «маніпуляцію державою своїх повноважень». Також компанія скерувала офіційну скаргу в Держпродспоживслужбу на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу і звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.

 

 

У компанії вважають неправомірним те, що суму штрафу розраховували від обороту всієї компанії, а не одного відділення, в якому здійснювалася перевірка.

 

У компанії додали, що Держпродспоживслужба запросила максимальний розмір штрафу.

 

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька пообіцяла скасувати штраф у розмірі майже 326 мільйонів гривень, накладений на «Нову пошту» за пошкодження посилки на суму 500 гривень.

 

«Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули. Тепер по результату. Такого штрафу не буде. Бо він не адекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення», – повідомила Магалецька у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

 

Також Магалецька повідомила, що сьогодні зустрінеться із представниками «Нової пошти» та бізнес-спільноти. За її словами, необхідно терміново міняти законодавство, бо такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях.

 

Вона пообіцяла також розібратися з представниками Головного управління Держпродспоживслужби, які виписали такий великий штраф за такі дрібні порушення. 

 

«В ДПСС ніхто не буде "рвати" бізнес, поки я очолюю цю структуру»– сказала Магалецька.

 

Через інцидент у Держпродспоживслужбі ініціювали службову перевірку, про результати якої повідомлять згодом.

 

Фото novaposhta.ua, zn.ua

09.07.2021

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