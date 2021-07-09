У Києві демонтують пам'ятний знак про дружбу з Москвою.

 

Київська міська рада на засіданні у четвер, 8 липня, ухвалила рішення про демонтаж пам’ятного знака на честь «дружби міст Києва та Москви», розташованого у сквері за вулицею Маршала Якубовського. Відповідне рішення підтримали 80 депутатів.

 

 

Рішення ухвалили на тлі «численних звернень громадян» та «з метою забезпечення інтересів громади» Києва. У рішенні зазначено, що «пам’ятні знаки на честь дружби» Києва та Москви втратили сенс на тлі агресії Росії проти України.

 

За демонтаж знака не голосувала лише фракція «Опозиційної платформи – За життя» в повному складі.

 

«З метою забезпечення інтересів громади міста Києва виникла необхідність щодо демонтажу пам'ятного знака. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і визивають значний суспільний резонанс», – заявили у міськраді.

 

Після демонтажу пам'ятний знак перемістять до Голосіївської райадміністрації, допоки буде створено музей тоталітаризму.

 

 

Зазначимо, пам'ятний знак було встановлено ще 2001 року. У 2015-му активісти розмалювали його в кольори прапора України й вимагали демонтажу, але тоді влада заявила, що не має на це повноважень.

 

Фото kmr.gov.ua, pravda.com, myc.news

09.07.2021

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