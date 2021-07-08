Поліція Гаїті знешкодила ймовірних вбивць президента.

Чотирьох зловмисників убито, ще двох затримано.

 

 

Правоохоронні органи Гаїті заявили про ліквідацію чотирьох зловмисників, причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моїза (Jovenel Moise). Ще двох нападників поліції вдалося затримати. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву керівника Національної поліції країни Леона Шарля (Leon Charles).

 

Нагадаємо, що Моїз був смертельно поранений внаслідок нападу невідомих зловмисників на його резиденцію в ніч на сьоме липня. Його дружина Мартін була поранена, її доставили до шпиталю у Флориді. Її стан наразі стабільний, хоч і критичний.

 

Наступного дня після замаху влада повідомила деякі подробиці вбивства. Тимчасовий виконувач обов’язків прем'єр-міністра країни Клод Жозеф (Claude Joseph) заявив, що нападники були іноземцями і говорили англійською та іспанською мовами (офіційні мови Гаїті – креольська і французька). Амбасадор Гаїті в США Бокчіт Едмонд (Bocchit Edmond) повідомив, що нападники представилися аґентами Управління боротьби з наркотиками США (DEA), але наголосив, що не вірить їхнім словам. Керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) також спростував будь-яку причетність американських аґентів до вбивства Моїза.

 

Жовенель Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року. На нього вже скоювали замах 2018 року – в президента стріляли під час церемонії, присвяченої 212-й річниці смерті засновника держави Жан-Жака Дессаліна (Jean-Jacques Dessalines). Моїз тоді поважно не постраждав, були поранені троє співробітників охорони.

 

Нагадаємо, що парламентські вибори в Гаїті, заплановані на жовтень 2019 року, не відбулися, зокрема через масові демонстрації проти президента. Акції протесту проти Жовенеля Моїза останніми роками неодноразово паралізовували життя в країні. Противники звинувачували президента в корупції і зв'язку з озброєними бандами. Через те, що в країні немає чинного парламенту, Моїз правив, видаючи декрети.

 

Цікаво, що п’ятого липня президент відсторонив від посади прем'єр-міністра Клода Жозефа і призначив на його місце Аріеля Анрі. Новий глава уряду мав підготувати вибори в парламент і забезпечити їхнє проведення. А Клод Жозеф відбував останні дні як тимчасовий виконувач обов’язків глави уряду й готувався передати справи своєму наступникові. Нові вибори були заплановані на 26 вересня, паралельно мав пройти конституційний референдум.

08.07.2021

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