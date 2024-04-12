У Москві скоєно атентат проти зрадника, колишнього СБУшника.

Авто Василя Прозорова підірвали, власника поранено.

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув на півночі Москви. Про це повідомило інформаційне агентство «РИА Новости» з покликом на московську прокуратуру. Вибух невстановленого пристрою під позашляховиком стався біля будинку номер 3 на Коровинському шосе. За даними російських ЗМІ, за кермом перебував колишній співробітник СБУ України Василь Прозоров. Він поранений.

За інформацією Telegram-каналу Shot, вибух стався після того, як водій завів двигун автомобіля. Потерпілого шпиталізували з травмами ніг. Декілька автомобілів, які стояли поряд, пошкоджено через вибух.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом інциденту. Наразі співробітники відомства разом з оперативними службами оглядають місце події. Незабаром часом буде призначено низку експертиз, включно з медичною та вибухотехнічною. Серед ймовірних причин того, що трапилося, розглядають вибух саморобної бомби.

Василь Прозоров – колишній підполковник Служби безпеки України. У березні 2019 року він під час пресконференції в Москві заявив, що з квітня 2014 року й аж до своєї відставки у 2018 році «за ідеологічними мотивами» співпрацював з Росією. Тоді ж Прозоров зробив низку суперечливих заяв – наприклад, звинуватив українську владу в збитті малайзійського «Боїнга» під Донецьком у 2014 році.

Тим часом у Службі безпеки України заявили, що звільнили Прозорова «за службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера». СБУ назвала Прозорова зрадником, а його слова – брехнею.