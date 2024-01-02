У Лівані вбито одного з лідерів ХАМАСу.

Ліквідований Салех аль-Арурі був керівником військового крила ХАМАСу на Західному березі річки Йордан.

Заступник голови терористичної організації ХАМАС Салех аль-Арурі загинув у вівторок, другого січня, внаслідок удару ізраїльського безпілотника по передмісті Бейрута. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на свої джерела. Загибель аль-Арурі підтвердили й представники ХАМАСу.

Ізраїльські військовики відмовилися коментувати цю інформацію. Ізраїль взагалі офіційно не визнавав причетності до атентату. Проте відомо, що безпілотник атакував офіс терористичної організації у Дахії – південному передмісті Бейрута.

57-річний Салех аль-Арурі вважався фактичним лідером військового крила ХАМАСу на Західному березі річки Йордан. Ізраїльська розвідка підозрювала його в причетності до організації низки терористичних атак проти ізраїльтян, у тому числі у викраденні та вбивстві трьох підлітків у червні 2014 року.

Ізраїльським спецслужбам вже вдавалося схопити аль-Арурі. Він перебував у в'язниці в Ізраїлі, але 2010 року його обміняли в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.