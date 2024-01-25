Дар'ю Трєпову засудили до 27 років колонії.

Вона причетна до ліквідації відомого російського «воєнкора» Владлєна Татарського.

 

 

2-й західний окружний військовий суд на виїзному засіданні в четвер, 25 січня, у Санкт-Петербурзі засудив Дар'ю Трєпову до 27 років позбавлення волі та штрафу на суму 800 тисяч рублів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. 26-літню жінку визнали винною в причетності до бомбового замаху в петербурзькому кафе другого квітня 2023 року, внаслідок якого загинув російський «воєнкор» Максим Фомін, більше відомий під псевдо Владлєн Татарський.

 

Трєповій були висунуті звинувачення за статтями про теракт, незаконний обіг вибухових речовин і фальшування документів. За першою статтею вона отримала 18 років позбавлення волі, за другою – 13 років, за третьою – два роки. Шляхом часткового складання термінів вийшло 27 років.

 

Як зазначає онлайн-видання «Верстка», вирок Трєпової – найсуворіший із досі винесених жінкам у сучасній історії Росії. Прокуратура просила для обвинуваченої 28 років колонії.

 

Сама Трєпова не визнала провини за жодною з осудних статей. При цьому вона не заперечувала, що принесла до кафе, де виступав Татарський, статуетку, начинену вибухівкою, але, за її словами, не знала, що містилося всередині. У Національному антитерористичному комітеті РФ стверджують, що теракт спланували спецслужби України. За даними ФСБ, вибуховий пристрій у вигляді статуетки передав Трєповій громадянин України Юрій Денисов, який стежив за «воєнкором» з лютого 2023 року і залишив Росію третього квітня, тобто наступного дня після атентату.

 

Другому фігурантові справи Дмітрію Касінцеву, в помешканні якого Трєпова переховувалась після загибелі Татарського, суд призначив 21 місяць колонії. Його звинуватили в приховуванні особливо тяжкого злочину «шляхом введення в оману правоохоронних органів».

25.01.2024

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