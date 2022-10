NYT: Спецслужби США говорять про причетність України до вбивства Дугіної.

За твердженням видання, Зеленський міг і не знати про цей атентат.

Газета New York Times повідомляє з посиланням на анонімні джерела в американських спецслужбах, що, на думку розвідки США, нещодавній підрив автомобіля доньки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дар'ї санкціонували представники української влади.

У статті під назвою «США вважають, що за вбивством у Росії стоять українці» (U.S. Believes Ukrainians Were Behind an Assassination in Russia) сказано, що США ніяк не сприяли здійсненню цього плану – ні шляхом надання розвідувальної інформації, ні наданням іншої допомоги. Як повідомляють автори статті, у Вашінґтоні запевняють, що не знали про операцію заздалегідь, а якби знали, то виступили б різко проти.

У публікації сказано, що американські спецслужби повідомили уряд про результати свого розслідування ще минулого тижня. Представники розвідки не розповіли виданню, хто саме з представників української влади міг дати зелене світло операції та чи знав про неї президент України Володимир Зеленський.

За словами представників американської влади, яка поговорила з виданням, США вже висловили Києву невдоволення у зв'язку з вбивством Дугіної.

«З початку війни Україна неодноразово демонструвала, що здатна проводити диверсії на території Росії, проте вбивство Дугіної, якщо це підтвердиться, можна буде вважати найзухвалішою українською операцією. Воно показує, як близько українські спецслужби можуть підібратися до відомих російських діячів», – пише американське видання.

Цікаво, що газета New York Times фактично підхопила версію, оприлюднену російською ФСБ. Згідно з нею, атентат проти Дар’ї Платонової (Дугіної) підготували та вчинили спецслужби України. А безпосередньою виконавицею нібито була представниця «Азову» Наталія Вовк разом з 12-літньою донькою.

Офіс президента України заявив про непричетність до загибелі Дугіної. «Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку. У нас є інші цілі на території України. Я маю на увазі колабораціоністів та представників російського командування, які можуть представляти цінність для співробітників наших спецслужб, які працюють у цій програмі, але це точно не Дугіна», – заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.