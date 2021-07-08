НАЗК просить звільнити суддю КСУ за неетичну поведінку.

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду щодо неетичної поведінки судді КС Ігоря Сліденка, що є підставою для звільнення його з посади. Про це сьогодні, 8 липня, повідомила пресслужба НАЗК.

Як пояснили в НАЗК, відразу після голосування за неконституційність е-декларування 27 жовтня 2020 року суддя Сліденко написав французькою лист працівникові НАЗК та надіслав його зі своєї офіційної пошти slidenko@ccu.gov.ua.

«А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери.

P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.», – йшлося у листі.

У НАЗК заявили, що цей лист був адресований працівникові, який кілька тижнів до того склав відносно судді Сліденка адміністративний протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Серед інших причин звернення до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ відносно судді Ігоря Сліденка у НАЗК виокремили:

– підготовку суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим;

– численні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи. Детальніше із порушеннями у НАЗК запропонували ознайомитися за посиланням.

У НАЗК додали, що 8 жовтня 2020 року суддя подав заяву про звільнення самостійно. Однак до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви.

«А отже, на підставі ст. 21 ЗУ "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК вказують. що у жовтні 2020 року на розгляді в КСУ перебувало конституційне подання 47 народних депутатів щодо визнання неконституційними деяких норм Закону України «Про запобігання корупції». Спершу Сліденко подав заяву про самовідвід у цій справі через можливий конфлікт інтересів, однак потім на засіданні 27 жовтня все одно голосував за визнання неконституційними низки норм згадуваного закону.