Акаунт дослідниці, ліквідований за допис про злочини НКВС у Львові, відновили.

Акаунт дослідниці Устини Стефанчук, ліквідований 3 липня адміністрацією Facebook після допису про жертв НКВС у Львові у червні-липні 1941 року, відновили сьогодні, 7 липня.

Відновлення Facebook-сторінки підтвердила сама Устина Стефанчук коротким дописом «Я вдома!»

«Справедливість є! Навіть на Фейсбуці, якщо разом боротися за неї. Устина Стефанчук знову з нами. І навіть її "крамольний" пост місці. Вітаємо! І дякую усім за солідарність», – відреагував народний депутат, ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

У коментарях до його допису Софія Федина повідомила, що представники канадської діаспори писали листи до адміністрації Facebook, аргументуючи потребу відновити акаунт Устини Стефанчук.

«Ми масово писали "скарги на помилку". Наша громада в Канаді написала багато листів. Але, знаєте, було неприємно, що ми мали писати – Устя гарна дівчина, не розповсюджує неправдиву інформацію, і видалення її акаунту – помилка. Ми ще маємо виправдовуватися перед мацьковськими посіпаками за те, що Устя викладає історичну правду!!!! На жаль, Фейсбук дуже сильно попахує "московським душком"!!!» – зазначила Софія Федина.

Нагадаємо, дослідниця Устина Стефанчук зі Львова, яка зараз мешкає в Канаді, у суботу, 3 липня, опублікувала допис, приурочений до річниці масових катувань у львівських тюрмах у червні-липні 1941 року, ґрунтуючись на спогадах її бабусі Ірени. Свій первинний допис Устина Стефанчук проілюструвала відомою архівною фотографією дівчини в українському строї у відкритій після втечі НКВС тюрмі. Опісля адміністрація Facebook заблокувала її акаунт, що набуло значного розголосу серед користувачів українського сегменту соціальної мережі.

Устина Стефанчук досліджує побут першої хвилі української еміграції у Канаді, а також відшуковує покинуті українські церкви. Авторка низки публікацій. Постійна дописувачка Zbruc.

Фото korydor.in.ua