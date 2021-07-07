У МОЗ розслідують справу щодо можливого продажу вакцини Pfizer у приватній клініці.

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало службове розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одній із приватних клінік Києва, про що дізналося від представників медіа, повідомила пресслужба відомства.

«Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Першочергово захисту потребують ті, хто входить до переліку професійних та вікових груп ризику або мають хронічні хвороби. Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово, відповідно до Дорожньої карти. Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату», – заявив з цього приводу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що МОЗ нарощує інфраструктуру і залучає приватні заклади та лікарів-ФОПів. Вони можуть сформувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації проти COVID-19 та вакцинувати громадян у різних регіонах України, уклавши контракти з НСЗУ. Відповідно до цього, вони отримують ті чи інші види вакцин для роботи.

За інформацією міністра, вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) та CoronaVac від Sinovac Biotech зараз доступні у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації. Тим часом препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступний для імунізації лише силами мобільних бригад. Ним також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.

Журналістка видання «УП.Життя» Катерина Хорощак повідомила, що приводом для цього розслідування могли стали «сторіс» Instagram-блогерки Аліни Френдій, яка в соцмережі показала, що йде з чоловіком Петром Заставним вакцинуватися у приватну клініку препаратом Pfizer.

Френдій опублікувала відео в Instagram у вівторк, 6 липня. Блогерка показала процес щеплення, відмітила на сторіс профіль клініки, а також закликала брати з неї приклад. Згодом Френдій видалила відео з інформацією про назву вакцини та клініки і завантажила нове, де просто повідомила про факт щеплення.

Опісля, коли журналісти «Української правди» зателефонували у кол-центр клініки, їм відповіли, що наразі лише формуються списки на вакцинацію, і невідомо, який препарат їм прийде. Разом із цим повідомили, що у вівторок, 6 липня, проводили щеплення препаратом від Pfizer, але лише своїх працівників.

Про результати розслідування у МОЗ обіцяють повідомити згодом.

Фото slovoidilo.ua, life.pravda.com.ua, bbc.com