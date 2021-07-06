Екскандидата в президенти Білорусі Бабарика засудили до 14 років в’язниці.

Оскільки вирок виніс Верховний суд, оскарженню це рішення не підлягає.

Верховний суд Білорусі призначив колишньому голові правління ВАТ «Белгазпромбанк», експретендентові на посаду президента республіки Вікторові Бабарику покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з відбуванням у колонії посиленого режиму. Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА. На оголошенні вироку були присутні амбасадори кількох країн – членів ЄУ.

«За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно Бабарикові призначити 14 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму зі штрафом в розмірі 5 тис. базових величин, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на п'ять років», – процитувало агентство слова судді Ігоря Любовицького.

Суд визнав Бабарика винним за двома статтями КК: одержання хабаря в особливо великому розмірі (частина 3 статті 430 КК РБ) і легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом (частина 2 статті 235 КК РБ). Оскільки вирок виніс Верховний суд, оскарженню це рішення не підлягає.

Раніше, під час судових дебатів, прокурор Сергій Гіргель заявив, що прокуратура наполягає на відбуванні покарання у виправній колонії посиленого режиму терміном на 15 років з позбавленням права обіймати керівні посади. За його словами, результати слідства дозволяють дійти висновку про винуватість Бабарика та інших фігурантів справи.

Нагадаємо, що Віктора Бабарика в травні 2020 року було висунуто кандидатом у президенти Білорусі. Він вважався на той момент головним суперником Лукашенка. Колишній банкір був затриманий 18 червня 2020-го в справі про «організацію на базі Белгазпромбанку злочинної групи, яка займалася виведенням грошей за кордон».