Експермєр Франції Франсуа Фійон отримав синекуру від Путіна.

Він увійшов до ради директорів російської компанії «Зарубежнефть».

Черговий колишній європейський топ-політики отримав синекуру від російського президента Володимира Путіна. Цього разу ним став експрем'єрміністр Франції Франсуа Фійон (François Fillon), котрий увійшов до ради директорів російської компанії «Зарубежнефть», яка спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на документи компанії.

Пропозиція Фійонові була зроблена постановою уряду Росії, підписаною прем'єрміністром Михайлом Мішустін. Окрім того, французького експрем'єра, на підставі того, що він входить до ради директорів, внесли до списку афілійованих осіб.

«Сьогодні я покинув публічну арену і займатимуся міжнародною консультаційною діяльністю. Протягом останніх місяців я супроводжував кілька європейських компаній до Росії, і саме в цьому контексті мені запропонували місце в раді директорів кількох російських компаній», – розповів Фійон у коментарі для Le Monde.

Фійон обіймав посаду прем'єрміністра Франції з 2007-го до 2012 року за президенства Ніколя Саркозі. Минулого року суд в Парижі засудив його до п'яти років (з них три – умовно) за корупційною статтею за фіктивне працевлаштування в парламент його дружини Пенелопи. Тій дали три роки умовно. Подружжю також призначили великі штрафи, а Фійонові заборонили у Франції обіймати державні посади протягом десяти років.

Фійон став далеко не першим колишній європейським топ-політиком, котрий здобув ласе місце в російських державних бізнес-структурах, пов’язаних з вуглеводнями.

Так колишній соціал-демократичнй канцлер Німеччини Ґергард Шрьодер здобув посаду голови Ради директорів російського нафтового велетня «Роснефть», консервативний ексканцлер Австрії Вольфґанґ Шюссель увійшов до ради директорів найбільшої російської нафтової групи «Лукойл», колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка запросила Володимира Путіна танцювати вальс під час її весілля в 2018 році, була призначена членом ради директорів вже згаданої «Роснефти». І цей список можна було продовжити ще багатьма іменами.