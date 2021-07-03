Число активних випадків ковіду зменшилося до мінімуму за 13 місяців.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 705 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 1072 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (185), а таокж у Київській (48), Донецькій (43) та Дніпропетровській (40) області.

Упродовж доби зареєстрували 36 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 460 людей.

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

Згідно з офіційною статистикою, в Україні 14 086 активних носіїв ковіду – мінімальна кількість, починаючи з 6 червня 2020 року.