Вакцину від COVID-19 отримало 2 мільйони українців.

Число громадян, вакционованих від коронавірусу, перетнуло двомільйонну позначку – в Україні від початку вакцинальної кампанії щепили 2 001 132 людини (отримали принаймні одну дозу).
Про це повідомила пресова служба Міністерства охорони здоров'я.
Повністю імунізовані та отримали дві дози – 766 483 особи (зокрема двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 2 767 613 щеплень.
Так, за добу 1 липня щепили 90 959 людей: одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 осіб.
Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 765 181 людина.
02.07.2021