Міноборони виправдовує обцаси у жінок-військовослужбовиць на параді.

 

Міністерство оборони України вважає виправданим використання взуття з каблуками жінками-військовослужбовицями для параду у День Незалежності України. В армійському відомстві стверджують, що критики не розбираються ані в цінах на взуття, ані в традиціях.

 

 

 

У п'ятницю Міністерство оборони присвятило одразу кілька повідомлень у соціальних мережах скандалові довкола каблуків. 

 

"Політикани «роздули» ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 грн з ПДВ за 1 пару до 6500 грн вигаданих. На хвилі громадського обурення «підлити масла в вогонь» корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів", – ідеться в одному з дописів.

 

"У Збройних Силах України не тільки піксель та берці. Є польова форма одягу, повсякденна та парадна. Польова форма – на полігоні та в окопах, повсякденна – в повсякденній діяльності, а парадна – ну вже самі здогадалися. Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні", – йдеться в іншій нотатці.

 

Напередодні Міністерство оборони України опублікувало фотографії з тренувань військового параду на День Незалежності. В урочистостях візьме участь "коробка" з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Курсантки на параді йтимуть новим стройовим кроком. “Від старого він відрізняється тим, що раніше нога мала підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, нині ж – на 10-15 см. Трішечки нижче", – сказав викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка у коментарі кореспонденту “Армія.Інформ”.

 

Жіноча “коробка” пройде Хрещатиком вже вдруге, вперше – у 2018 році.

 

“На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті”, − прокоментував викладач інституту.

 

 

Під дописом Міноборони у Facebook – багато критики: “Це якийсь дебілізм! На нулях теж на підборах бігати?”; “Та відмовляйтеся вже від цього “пруського кроку”, совкового спадку”, “Що за гендерна нерівність!? Підбори вже давно не обов’язковий жіночий предмет туалету. Давайте ще в спідницях, вони ж так на бойові завдання підуть… Чи як?”.

 

У п'ятницю народні депутати від опозиційної партії “Європейська солідарність" принесли до Верховної Ради туфлі на підборах для міністра оборони Андрія Тарана.

 

“У порівнянні із 2014 роком жінок у війську збільшилося в рази. Ви знаєте, як багато надихнулося жінок після цих змін іти і служити у збройних військах наших? І як можна спаплюжити цю просту ідею і натхнення? Це провести парад військовий до 30-річчя нашої Незалежності, де військові-жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте війська до стандартів НАТО?” – звернулась до міністра Тарана віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, згідно з повідомленням "Радіо Свобода".

 

02.07.2021

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