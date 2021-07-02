СБУ виманила із Росії організаторку акції "референдум на Донбасі".

Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку політичної акції "референдум зі створення ЛНР". Жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території Росії. Завдяки спланованій спецоперації співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України і затримати.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Згідно з даними слідства, жінка брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній акції "референдум" ‒ очолювала "виборчу комісію". Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", координувала їхню "діяльність", організовувала доставку "бюлетенів" та контролювала хід "голосування". Після "голосування" зловмисниця організувала "підрахунок" голосів і ще й заопікувалася відправленням "бюлетенів" до Луганська.

Після звільнення Попасної українськими підрозділами жінка втекла до Росії і там переховувалась від слідства. Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) та оголосили у розшук.

Також СБУ повідомила про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у своєму місті. Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного і виявили нові докази вчинення злочину – бланки-"бюлетені". Чоловік переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у загальнодержавний розшук.