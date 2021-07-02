Лукашенко пригрозив Анґелі Меркель.

Погрози пролунали під час заяви про завершення антитерористичної операції в Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив в п'ятницю, другого липня, про завершення проведення в країні масштабної антитерористичної операції. Про це подає інформаційне агентство БелТА.

«Сьогодні закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в масштабніших розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів. Найближчим часом ми про це скажемо», – запевнив Лукашенко на церемонії вручення державних нагород у Палаці Незалежності в Мінську.

Олександр Лукашенко заявив, що білоруське суспільство намагалися «розгойдати зсередини». За його словами, події в республіці після президентських виборів дев’ятого серпня минулого року «оголили в суспільстві виразки і пухлини, які влада повинна була усунути». І вона, за словами Лукашенка, зробила це.

«Може, хтось із вас приблизно 10 місяців тому ахали і охали в інтернеті: "Ах, насильство!" – і не розуміли, що відбувається. Якщо після всього того, що було показано і розказано, люди не зрозуміли – це вже не непорозуміння, це вже вороги, і їхня мета – руйнування держави», ­– ствердив Лукашенко.

Особливо гучні прокльони з вуст Лукашенка пролунали на адресу Німеччини. Він пообіцяв, що за підсумками операції висуне претензії Берліну. «Після сьогоднішнього закінчення заходів по лінії контррозвідки ми вже не якомусь Гайко Маасу (Heiko Maas), міністрові закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але самій канцлерці й декому з керівництва Німеччини», – цитує його слова агентство БЕЛТА.

Президент також торкнувся теми нових секторальних санкцій Заходу щодо Мінська, зазначивши, що зовнішні сили перейшли до «економічного удушення» республіки. Він звернув увагу, що для запровадження санкцій було обрано символічну дату – ніч на 22 червня. «Але, мабуть, ці люди погано врахували обставини і взагалі погано вчили в школі історію. Білоруси ніколи не здаються. Труднощі нас тільки загартовують, як сталь», – запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, що Євроунія 24 червня схвалила нові економічні санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі. Брюссель, зокрема, заборонив імпортувати з цієї країни нафтопродукти і калійні добрива. У заяві прес-служби Ради ЄУ зазначалося, що Брюссель запровадив нові санкції у відповідь на «ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевіча і Софії Сапеги».