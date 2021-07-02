Українські вболівальники не зможуть в'їхати до Італії на матч проти Англії.

Посольство України в Італії напередодні проведення футбольного матчу між командами України та Англії 3 липня в Римі нагадало про чинні обмеження на в'їзд до країни.

"Згідно з Декреом уряду Італії від 18.05.2021 №65 "Щодо невідкладних заходів, пов'язаних із надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку з поширенням COVID-19" туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною", – ідеться у повідомленні.

Відвідати Італію громадяни України можуть лише на підставі роботи, навчання, лікування, при поверненні на постійне місце проживання і в обставинах, пов'язаних із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги, з обов'язковим наданням підтверджувальних документів.

До винятків на подорожі з країн групи "Е" належать повторний в'їзд/виїзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їхніх сімей, а також особам, які мають довгостроковий статус резидента, та членам їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів із країн блоку "Е", а також можливість в'їзду до Італії осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізособами, які проживають в Італії на законних підставах.

При цьому обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження десятиденної самоізоляції.