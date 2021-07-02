В Україні виявили 696 випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 696 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 1197 людей.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (194), а також в Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) областях.
Минулої доби зафіксували 33 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка смертності (середнє за сім діб)
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 236 497 людей. Померло 52 424.
02.07.2021