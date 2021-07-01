На Франківщині для шкіл 8 ОТГ придбають нове програмне забезпечення.

 

Вісім об’єднаних громад на Івано-Франківщині отримали сертифікати на обладнання шкільних кабінетів сучасним програмним забезпеченням на понад 12 мільйонів гривень. Вони перемогли у конкурсі ґрантів із подолання цифрової освітньої нерівності в Україні «Інноваційний прорив», повідомили в Асоціації міст України.

 

 

За інформацією виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана, Асоціація реалізує меморандум з Міністерством цифрової трансформації для впровадження цифрових інновацій у різних сферах життєдіяльності територіальних громад, в тому числі в освіті.

 

За його словами, у держбюджеті є окремі субвенції на оснащення засобами навчання, зокрема й електронними.

 

«Є сертифіковані програми Міністерства освіти, які ми за меморандумом впроваджуємо в наших громадах. Але субвенція з держбюджету не може покрити всього комплексу, а тільки 25%. Тому ми маємо домовленість з авторами цього курсу про ґрантову допомогу для територіальних громад, щоб охопити більшу кількість класів, але це стосується тільки початкової школи», – розповів Олександр Собожан.

 

Нагородження сертифікатами відбулося під час відкриття оновленого офісу Регіонального відділення АМУ в Івано-Франківську.

 

 

«Це подарункові сертифікати на сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє в період пандемії організувати навчання як традиційно в класі, так і дистанційно. Це надсучасна освітня платформа», — зазначила координаторка освітніх проєктів АМУ Лариса Почечун.

 

 

За її інформацією, вчителі уже пройшли безкоштовне навчання, як працювати з новими освітніми продуктами.

 

Лариса Почечун зазначила, що АМУ бере на себе частину освітніх проблем громад, тому що є такі напрями, яких держава не фінансує. Ці сертифікати, каже координаторка, допоможуть, наприклад, при вивченні математики в інклюзивній та дошкільній освіті.

 

Яремчанська громада, приміром, отримала сертифікат на півтора мільйона гривень на обладнання сучасними електронними освітніми ресурсами п'яти кабінетів початкової освіти, п'яти кабінетів математики, п'яти кабінетів початкової освіти для інклюзивного навчання та п'яти закладів дошкільної освіти. Сертифікати на різні суми отримали також Івано-Франківська, Вигодська, Заболотівська, Космацька, Перегінська, Печеніжинська і Поляницька територіальні громади.

 

Фото auc.org.ua, suspilne.media, galychyna.if.ua

01.07.2021

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