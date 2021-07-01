МЗС сподівається, що ЄС розблокує в'їзд українцям за два тижні.

 

Офіційний Київ сподівається, що ЄС через два тижні внесе Україну до списку країн, із яких дозволений вільний в'їзд.

 

 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

"У рекомендації Європейської Комісії немає політики. Раз на два тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в'їзду на територію Євросоюзу. Рекомендація формується, зокрема, на основі чотирьох чинників: коефіцієнта повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тисяч населення за попередні 14 днів, кількості тестів за сім днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності небезпечніших штамів", – сказав Ніколенко.

 

Він зазначив, що показники в Україні за період, коли Європейська Комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму.

 

"Тут варто враховувати, що оцінка показників здійснювалася не за останні дні, а за попередні декілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки наразі ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для долучення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", – наголосив речник.

 

Водночас він звернув увагу на те, що рекомендація Європейської Комісії з відкриття кордонів ЄС для визначеного переліку країн не є юридично обов'язковою.

 

"Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про ослаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів", – пояснив Ніколенко.

 

ЄС із 1 липня дозволив в'їзд із 12 країн, зокрема з Молдови.

 

01.07.2021

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