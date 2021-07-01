За добу в Україні зареєстрували 705 нових випадків ковіду, померла 51 людина.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 705 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 1719 людей.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (231), а також у Київській (56), Харківській (41) та Одеській (41) областях.
Минулої доби зареєстрували 51 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померла 52 391 людина.
Загальна кількість виявлених випадків зросла до 2 235 801.
01.07.2021