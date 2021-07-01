73% українців кинули б бюлетень за НАТО, якби референдум був зараз.

Якби референдум про вступ України до НАТО відбувся зараз, то 53,8% українців висловилися би "за", відповідаючи на питання про приєднання до Організації Північноатлантичного договору, а 31% би сказали "проти". При тім 15,2% іще вагаються. Якщо ж прислухатися до опінії респондентів, котрі точно би взяли участь у плебісциті, то тоді євроатлантичні аспірації підтримало би 72,9% опитаних.

Це випливає із даних соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного у квітні 2021 року.

Соціологи зазначають: якби плебісцит стосовно вступу до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяли б участь більшість (71%) опитаних українців, "що є свідченням високого суспільного інтересу до стратегічного курсу країни". При тім серед прихильників вступу до НАТО частка респондентів, охочих прийти на референдум, вища.

Найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій категорії 18-29 років – 64%. Баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком майже лінійно, але навіть у найстаршій віковій категорії (60+) відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за вступ, "проти" – 37%.

Найбільш помітними є регіональні відмінності. На тлі майже семикратної переваги прихильників вступу на заході (77% – "за", 11% – "проти") та значної переваги в центрі (58% – "за", 26% – "проти"), на сході залишається більшою частка готових сказати "ні" (33% – "за", 50% – "проти"). Менш значимою є різниця між противниками (43%) і прихильниками НАТО (38%) на півдні.

Особливо примітними виявилися відмінності між позиціями респондентів віком 18-29 років та інших вікових категорій, які проживають у східних і південних областях. Так, серед молоді віком 18-29 років частка прихильників вступу (49%) помітно переважає частку противників (31%), що діаметрально відрізняється від розподілу думок у всіх інших вікових категоріях.

Починаючи із 2014 року відбулися кардинальні – хоча й не раптові – зміни у ставленні громадян до перспективи набуття Україною членства в НАТО. У квітні 2014-го за вступ до НАТО готові були проголосувати 37%, а в листопаді 2015-го – 48%, перевищивши частку противників (33%). Надалі частка зростала.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком понад 18 років.