Керівники спецслужб колишньої Югославії засуджені до 12 років ув'язнення.

Такий вирок для Станішича і Сіматовіча ухвалив трибунал в Гаазі.

Через більш ніж 25 років після закінчення війни в Югославії Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) в Гаазі ухвалив обвинувальні вироки у процесі проти ексдиректора Управління держбезпеки Югославії Йовіци Станішича і колишнього командувача спецпризначенцями Франко Сіматовіча. У середу, 30 червня, їх було визнано винними в скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності та засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомило сербське видання «Политика».

Зокрема, вони визнані винними в переслідуваннях, вбивствах, депортації і насильницькому переміщенні хорватів і боснійських мусульман. На думку звинувачення, тим самим в ході війни в Хорватії (1991-1995 роки) і Боснійської війни (1992-1995 роки) вони намагалися створити «етнічно «чисту Велику Сербію».

Це був уже повторний розглядав справи 70-річного Станішича і 71-річного Сіматовіча, котрі були найближчими соратниками колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича. Їхні справи вже розглядалися Міжнародним трибуналом ООН з колишньої Югославії (МТКЮ) з 2009 до 2013 року. Тоді їх визнали невинними за недостатністю доказів. Прокуратура подала апеляцію, яка була задоволена в грудні 2015 року, і справу направили на новий розгляд в МЗМКТ.

МТКЮ був створений 1993 року для переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини під час бойових дій в колишній Югославії. У числі інших трибунал розглядав справу Мілошевича, але в 2006 році процес був закритий у зв'язку зі смертю підсудного. Після закінчення мандату МТКЮ його функції взяв на себе МЗМКТ, заснований в 2010 році відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН.