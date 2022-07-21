Перших російських воєнних злочинців судитимуть у Гаазі взимку.

Українська влада вже готова принаймні одного російського військовополоненого, який готовий свідчити проти Росії.

 

 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір висунути перші звинувачення щодо російських воєнних злочинів в Україні вже цієї зими. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, обізнані з цим питанням.

 

Точна дата початку провадження у першій справі не називається, однак, за даними Bloomberg, це може статися або наприкінці поточного року, або на початку наступного.

 

Також повідомляється, що представники української влади домовляються з Міжнародним судом про передачу йому як мінімум одного російського військовополоненого, який готовий надати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні.

 

Генеральна прокуратура України збирає свідчення про військові злочини російських військ та провадить власні розслідування з першого дня війни. У березні для збирання доказів злочинів російської армії в Україні було створено спільну слідчу групу за участю кількох європейських судових органів, у тому числі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Роботу групи підтримує Аґенція Європейської Унії зі співпраці в сфері кримінального правосуддя.

 

Представники Генеральної прокуратури України повідомляли, що прийняли до розслідування підозри у скоєнні понад 21 тисячі воєнних злочинів з початку російського вторгнення. Колишній генпрокурор країни Ірина Венедиктова стверджувала, що до її відомства щодня надходить близько 200-300 нових свідчень про ймовірні злочини.

 

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 11 500 жертв серед цивільного населення. Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5024 цивільних, у тому числі понад 300 дітей, але Управління очікує , що фактичні цифри значно вищі. 

21.07.2022

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