Померла Мадлен Олбрайт – перша жінка на посаді держсекретаря США.

Напередодні вторгнення Росії в Україну вона виступила з різкою критикою Путіна і на захист суверенітету України.

На 85-му році життя померла Мадлен Олбрайт – ветеранка американської політики та перша жінка в історії, яка очолила зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів. Речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив журналістів, що Олбрайт померла від раку.

«Вплив, який вона справила на цю будівлю, відчувається кожен божий день. Вона була першопрохідницею, першою жінкою на посаді держсекретаря, і в буквальному сенсі слова відчинила двері для великого сегменту наших співробітників», – процитувала слова Прайса телерадіокомпанія ВВС.

Мадлен Олбрайт народилася 1937 року в Празі у родині дипломата. До США потрапила з батьками в 11-річному віці незабаром після закінчення Другої світової, а 1957 року отримала американське громадянство.

Мадлен Олбрайт почала працювати в Білому домі ще в адміністрації Джиммі Картера, пізніше була радником з питань міжнародної політики у цілої низки кандидатів у президенти та віцепрезидентів.

Свою першу дипломатичну посаду американського посланця в ООН Олбрайт отримала незабаром після інавґурації Білла Клінтона у 1993 році. Тоді вона запам'яталася різкою критикою на адресу Бутроса Бутроса-Галі, який обіймав посаду генсека ООН і самоусунувся від ухвалення рішень під час сумнозвісного геноциду в Руанді.

У 1997 році, незважаючи на різку опозицію з боку її противників у Білому домі, Олбрайт була призначена на посаду держсекретаря США. Вона доклала титанічних зусиль, щоби змусити адміністрацію Клінтона втрутитися у збройний конфлікт у Косові та зупинити етнічні чистки, які проводив там режим Слободана Мілошевича. Багато хто досі вважає її особисто відповідальною за натовські бомбардування Сербії, які навіть неофіційно охрестили «війною Олбрайт».

Мадлен Олбрайт фактично стала першим високопоставленим американським керівником, який зустрівся з Володимиром Путіним, щойно той очолив російську державу. «Путін маленький і блідий. Він такий холодний, що схожий на рептилію», – так зафіксувала вона свої враження від зустрічі в нещодавно опублікованих спогадах.

2012 року Барак Обама удостоїв колишню держсекретарку найвищої цивільної нагороди країни – президентської медалі Свободи за зусилля щодо встановлення миру на Балканах.

У лютому цього року, буквально напередодні російського вторгнення в Україну, Мадлен Олбрайт знову нагадала про себе різкою критикою Путіна в газеті The New York Times. «Україна має право на суверенітет незалежно від того, хто її сусіди. У наш час це визнають усі великі держави, тож і ви, пане Путіне, повинні це визнати», – написала вона.