Прокуратура Гаазького трибуналу розслідує дії Ізраїлю в Палестині.

Обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністрові, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу.

 

                            Фату Бенсуда

 

Прокуратура Міжнародного кримінального суду (МКС), більш відомого під назвою «Гаазький трибунал», розпочала повноцінне розслідування щодо Ізраїлю на предмет вчинення ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях. Про це повідомила головна прокурорка МКС Фату Бенсуда (Fatou Bensouda) у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті суду.

 

«Розслідування стосуватиметься злочинів, які підпадають під юрисдикцію МКС і були скоєні, починаючи з 13 червня 2014 року», – йдеться у заяві, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. За словами прокурорки МКС, з огляду на обмежені ресурси, великий обсяг поточного навантаження й ускладнень, викликаних пандемією коронавірусу, з пріоритетами у розслідуванні слідство визначиться пізніше.

 

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, за результатами розслідування обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністрові Біньямінові Нетаньягу, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу, причетним до військових дій у період після 13 червня 2014 року.

 

Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року МКС ухвалив, що його юрисдикція поширюється на Сектор Ґази і Західний берег річки Йордан. Це означає, що суд може почати розслідування про можливі воєнні злочини ізраїльських військовиків на цих територіях.

 

Фату Бенсуда ще у 2019 році заявляла, що існують «розумні підстави» для початку розслідування дій ізраїльських військовиків у секторі Ґази і на Західному березі. Але перед початком розслідування вона попросила суд встановити, чи є у нього територіальна юрисдикція для цього.

 

Ізраїль не ратифікував Римський статут, проте МКС дійшов висновку, що він має юрисдикцію, оскільки в 2015 році генеральний секретар ООН погодився на приєднання палестинців до цього договору.

04.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21 | | Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21 | | Штука
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21 | | Штука
Франківськ – місто для ангелів!
Ростислав Шпук
У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час... 
02.03.21 | | Галичина
Понабирали символів
Юрко ТИМЧУК
Від часів, коли в Дніпрі топили Перуна мало що змінилося. Ми і далі вигадуємо те, в що хочемо вірити, і так само фантазуємо про штуки, від яких Уелс, Лем та Азімов вмерли б ще раз. 
02.03.21 | | Україна
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21 | | Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21 | | Галичина
Проблема української латинки
Авенір Коломиєць
В ділянці культурних надбань український правопис є одною з найбільших недосконалостей. Цілий ряд непослідовностей та баласт зайвих особливостей — оце на сьогодні наша правописна система
01.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.