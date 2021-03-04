Прокуратура Гаазького трибуналу розслідує дії Ізраїлю в Палестині.

Обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністрові, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу.

Фату Бенсуда

Прокуратура Міжнародного кримінального суду (МКС), більш відомого під назвою «Гаазький трибунал», розпочала повноцінне розслідування щодо Ізраїлю на предмет вчинення ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях. Про це повідомила головна прокурорка МКС Фату Бенсуда (Fatou Bensouda) у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті суду.

«Розслідування стосуватиметься злочинів, які підпадають під юрисдикцію МКС і були скоєні, починаючи з 13 червня 2014 року», – йдеться у заяві, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. За словами прокурорки МКС, з огляду на обмежені ресурси, великий обсяг поточного навантаження й ускладнень, викликаних пандемією коронавірусу, з пріоритетами у розслідуванні слідство визначиться пізніше.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, за результатами розслідування обвинувачення можуть бути висунуті прем'єр-міністрові Біньямінові Нетаньягу, міністрам оборони і високопоставленим офіцерам ЦАХАЛу, причетним до військових дій у період після 13 червня 2014 року.

Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року МКС ухвалив, що його юрисдикція поширюється на Сектор Ґази і Західний берег річки Йордан. Це означає, що суд може почати розслідування про можливі воєнні злочини ізраїльських військовиків на цих територіях.

Фату Бенсуда ще у 2019 році заявляла, що існують «розумні підстави» для початку розслідування дій ізраїльських військовиків у секторі Ґази і на Західному березі. Але перед початком розслідування вона попросила суд встановити, чи є у нього територіальна юрисдикція для цього.

Ізраїль не ратифікував Римський статут, проте МКС дійшов висновку, що він має юрисдикцію, оскільки в 2015 році генеральний секретар ООН погодився на приєднання палестинців до цього договору.