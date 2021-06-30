Кремлівські гакери вчинили атаку на інфраструктуру Німеччини.

Німецькі спецслужби припускають, що це може бути помста Росії за санкції.

Банківський сектор і критична інфраструктура Німеччини зазнали масштабної кібератаки. Про це повідомила газета Bild з покликом на власні джерела в західних спецслужбах.

Видання стверджує, що атака була скоєна «останніми днями» і за нею стоїть гакерська група Fancy Lazarus, котра близька до російської розвідки. За версією газети, Федеральне відомство з безпеки інформаційної техніки ФРН (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) підтвердило вчинення кібернападів.

Bild пише, що німецькі спецслужби вважають атаку «помстою за провадження Німеччиною санкційної політики проти Росії і Білорусі».

Нагадаємо, що в квітні 2015 року кремлівські гакери вчинили кібератаку на мережі Бундестаґу. Багато німецьких депутатів тоді отримали однакові електронні листи нібито від ООН. У них містилися троянські віруси. З метою перешкодити поширенню вірусу німецьким органам довелося навіть тимчасово відімкнути всю комп’ютерну систему німецького парламенту. Загалом було викрадено щонайменше 16 гігабайт даних, включно з електронними листами парламентарів.