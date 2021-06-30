Біля Тернополя два дні поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі.

Вже другу добу пожежники намагаються ліквідувати пожежу на найбільшому звалищі у Тернопільській області – поблизу с. Малашівці, що входить до Тернопільської об’єднаної громади. Через спеку сміття загорілося на глибині 10 метрів, повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

«29 червня в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м2. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів», – інформували рятувальники.

Сьогодні уранці, 30 червня, випав сильний дощ, це не допомогло загасити загоряння, але наразі пожежу вдалося локалізувати.

«Станом на 30 червня ліквідація пожежі у селі Малашівці триває. Наразі пожежа локалізована на площі 70 метрів квадратних, до її гасіння залучено 4 одиниці техніки державної служби з надзвичайних ситуацій та 16 осіб особового складу», – повідомили рятувальники.

Також для боротьби зі стихією залучили вісім автомобілів комунальників, серед яких дві цистерни, чотири бульдозери, екскаватор та самоскиди.

Якої шкоди довкіллю завдає пожежа на полігоні відходів, перевіряють правоохоронні органи. На місце пожежі також виїхали фахівці з Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ та управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, щоб віддірати зразки та перевірити рівень забруднення повітря та виміряти радіаційний фон.

За даними Тернопільської міськради, на Малашовецькому сміттєзвалищі накопичено понад 14 мільйонів м3 відходів. З цієї маси під час розкладання органічних відходів утворюється вогненебезпечний газ метан.

Відтак у квітні на Малашовецькому полігоні запустили станцію дегазації загальною потужністю 659 кВт, щоб метан не потрапляв в навколишнє середовище, а утилізувався у двигуні внутрішнього згорання, завдяки цьому установка виробляє «зелену» електроенергію.

За інформацією Держекоінспекції, розмір Малашівського сміттєзвалища перевищує 9 га, причому воно розрослося і збільшилося майже удвічі за 2018-2020 роки. Такі дані були зібрані для Держекоінспекції Державним космічним агенством за допомогою знімків з супутника. Оператор сміттєзвалища ТОВ «Еко-лідер Т» ігнорував вимоги Держекоінспекції щодо перевірок, тож матеріали досліджень передали в СБУ щодо відкриття кримінального провадження.

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