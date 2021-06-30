Минулої доби в Україні зафіксували 633 нові випадки ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Водночас, одужало 2294 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Києві (225), а також Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

 

За вчора зареєстрували 40 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 52 340 людей.

 

30.06.2021

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