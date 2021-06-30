Команда України перемогла Швецію і вийшла в 1/4 фіналу.

Національна команда України з футболу перемогла у матчі 1/8 чемпіонату Європи з футболу Швецію – гра завершилася з рахунком 2:1 у другому екстра-таймі.

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І хоча першого удару в матчі завдали шведи, справжній момент першими створили українці. На 11-й хвилині Яремчук завершував атаку, пробиваючи із середньої відстані, і Ольсен записав до свого доробку перший сейв. Загалом скандинавська команда дозволяла нашим футболістам розігрувати м’яч на своїй половині поля, не вдаючись до пресингу. Але цей повільний розіграш успіху не мав, створювати ж напругу біля воріт Ольсена вдавалося після виграних спірних м’ячів у центрі поля та швидких переведень уперед. Команда Швеції також події не форсувала, але їй було до снаги загрожувати воротам навіть у посередньому темпі. На 19-й хвилині підопічні Янне Андерссона були близькими до успіху, коли Ісак, пробиваючи з-за меж штрафного, трохи не влучив у нижній кут.

Утім прісний перебіг поєдинку на 27-й хвилині перервали саме українці, які приголомшили суперника, розігравши чудову комбінацію навіть без високих швидкостей. Шапаренко, Караваєв, Ярмоленко та Зінченко – кожен із них у цій атаці проявив найвищу майстерність, і цього вистачило, щоб відкрити рахунок. 0:1.

За час, що залишався до перерви, шведи встигли відігратися. Штрафний у виконанні Ларссона нейтралізував Бущан, але потім українці дуже глибоко сіли в захисті та дозволили опонентам виконати чимало небезпечних навісів. Утім результативного удару Форсберг завдав не з другого поверху, а з-за меж штрафного, і допоміг йому рикошет. 1:1.

У другому таймі суперники тримали в напрузі український захист завдяки навісам та ударам із далекої відстані, але й команда Шевченка створювала гостроту. На 55-й хвилині Сидорчук із передачі Ярмоленка пробив у стійку, а за хвилину в каркас воріт влучив уже Форсберг. Загалом після перерви м’яч більше тримався у шведів, а на 69-й хвилині Форсберг обвідним ударом струсонув іще й поперечину.

Після виходу на заміну Маліновського покращилися показники контролю м’яча в українців, та й в єдиноборствах наші футболісти проявили себе з найкращого боку, самовіддано борючись за кожен спірний зм’яч. Ближче до кінця основного часу обидві команди стали діяти якомога обережніше, намагаючись звести ризик до мінімуму, і матч перейшов в овертайм.

У додатковий час обидва тренери здійснили численні заміни. Даніельссон надзвичайно грубо зіграв проти Бєсєдіна, який щойно вступив у гру, завдавши йому травми – "червона картка". Пошкоджень також зазнали Кривцов та Ярмоленко, і нашого капітана також довелося замінювати.

Другий екстратайм також виявився надзвичайно жорстким та важким у фізичному плані. Українська команда чимало атакувала, намагаючись використати чисельну перевагу та вирішити долю протистояння в ігровий час. На 120+1-й хвилині Довбик із передачі Зінченка головою забив свій дебютний м’яч за збірну, який і став переможним!

Збірна України вперше в історії пробилася до вісімки найкращих команд чемпіонату Європи та в 1/4-й 3 липня зіграє в Римі з Англією.

Євро-2020. 1/8 фіналу

Швеція — Україна — 1:2 (1:1, 1:1)

Голи: Форсберг (43) — Зінченко (27), Довбик (120+1)

Швеція: Ольсен, Лустіг (Крафт, 83), Лінделеф, Даніельссон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83), К. Ольссон (Хеландер, 101), Екдаль, С. Ларссон (к) (Классон, 97), Форсберг, Кулусевський (Квайсон, 97), Ісак (Берг, 97)

Запасні: Юнссон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Янссон, Каюсте

Тренер: Янне Андерссон

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Макаренко, 95), Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (к) (Довбик, 106), Шапаренко (Маліновський, 61), Яремчук (Бєсєдін, 91, Циганков, 101)

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Марлос, Миколенко, Тимчик

Тренер: Андрій Шевченко

Арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Попереджені: Кулусевський (69), Форсберг (85) — Ярмоленко (79)

Вилучений: Даніельссон (98)

29 червня. Глазго. Стадіон «Хемпден Парк»