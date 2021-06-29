Добова статистика ковіду впала до мінімуму за рік і три місяці.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 182 нові випадки коронавірусної хвороби. Це мінімум, починаючи із 6 квітня 2020 року – тоді за день зафіксували 143 захворювання.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Києві – 77 захворювань. У решті реґіонів добова статистика не перевищувала двох десятків.
Минулої доби одужало 582 осіб. Шпиталізували 322 пацієнтів.
За день зафіксували 5 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це мінімум, починаючи із 10 квітня 2020 року – тоді померло 4 осіб.
Динаміка смертей від ковіду (середнє за сім діб)
Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 234 463 людини. Померло – 52 300.
Офіційно в Україні 17 789 активних захворювань на ковід – мінімум, починаючи із 17 червня 2020 року.
29.06.2021