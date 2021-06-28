Прем'єрміністр Швеції подав до демісії.

Напередодні більшість депутатів висловили недовіру Стефанові Льовену.

 

 

Прем'єрміністр Швеції Стефан Льовен (Stefan Löfven) заявив спікерові парламенту Андерсу Норлену (Anders Norlén), що подає до демісії. Про це глава кабінету повідомив на пресконференції в понеділок, 28 червня. «Це найскладніше політичне рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Я попросив спікера звільнити мене з посади прем'єр-міністра. Спікер спробує сформувати новий уряд», – процитувало його слова швецьке видання Dagsavisen.

 

Стефан Льовен кілька років очолював уряд меншості як представник Соціал-демократичної робітничої партії Швеції. Проте 17 червня партія «Шведські демократи» зажадала провести в парламенті голосування з питання про довіру прем'єру. Раніше Ліва партія заявила, що не довіряє Льовенові через пропозиції уряду запровадити ринкові ціни на оренду житла в нових будинках. Голосування з питання про довіру прем'єрміністрові в парламенті відбулося 21 червня, більшість депутатів – 181 з 349 – висловили недовіру голові уряду. Відтак у нього був тиждень на ухвалення рішення: піти у відставку або оголосити позачергові вибори, в зв'язку з чим він провів переговори з представниками партій.

 

На пресконференції Льовен підкреслив, що до проведення чергових виборів залишився рік, але з огляду на надзвичайну ситуацію, в якій перебуває країна внаслідок пандемії коронавірусу, позачергові вибори – це не найкраще рішення для Швеції.

 

«Тепер спікер може приступити до роботи, щоб висунути кандидатуру нового прем'єр-міністра, проти якого не проголосує парламент. Уряд продовжує керувати країною на даний момент як перехідний», – пояснив голова кабінету. Він підкреслив, що також готовий знову спробувати сформувати уряд.

28.06.2021

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