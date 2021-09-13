СБУ підтвердила, що Алішер Валєєв – або Морґєнштерн – є персоною нон ґрата.

Російський співак Алішер Валєєв (Морґєнштерн) не може здійснювати гастрольну діяльність на території України: Служба безпеки України внесла його до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Укрінформу".

"У квітні цього року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Морґєнштерн) включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Морґєнштерн. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що в "творчості" Морґєнштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю", – зазначив речник.

Зі слів Дехтяренка, у вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави та акцентувала на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України.

"Таким чином, будь-які гастролі Морґєнштерна на території України заборонені", – наголосив речник.

У квітні 2021 року за поданням Служби безпеки України реп-виконавця та музиканта Валєєва (Морґєнштерна) включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Російський виконавець Морґєнштерн відмовився від концертів в Україні, запланованих на початок літа в Києві, Харкові та Запоріжжі. Наразі анонсовано нову його спробу прибути з гастролями до України – 16 листопада мав би відбутися концерт у Києві.

17 червня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Морґєнштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.