Кількість добових захворювань на ковід упала до мінімуму за рік і місяць.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 285 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімумальну кількість за минулі рік і місяць. Добова кількість захворювань була меншою ще 24 травня 2020 року – тоді виявили 259 випадків.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві – 116 захворювань. При тім у Закарпатській та Харківській областях виявили лище по одному захворюванню.

 

Упродовж минулої доби зареєстрували 9 летальних випадків – мінімум, починаючи із 20 червня 2020 року (тоді зафіксували 8 смертей).

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час едемії в Україні захворіла 2 234 281 особа. Померло 52 295 людей.

 

28.06.2021

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