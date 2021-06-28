Кандидати у канцлери Німеччини відповіли Зеленському відмовою.

 

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявили під час дебатів про те, що вони не можуть обіцяти Україні членства в Європейському союзі.

 

Кандидати у канцлери Армін Лашет, Анналена Бербок і Олаф Шольц

 

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

 

Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що вони не можуть робити заяв з приводу питання про вступ України у ЄС і НАТО. "Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", – сказав Лашет.

 

З його слів, коли йдеться про таку велику країну як Україна, належить забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

 

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

 

Тим часом Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України. "Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", – сказала вона.

 

Перед дискусією кандидатам у канцлери показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського, у якому він запитав німецьких політиків щодо членства України в ЄС і НАТО.

 

Згідно з повідомленням Офісу Президента, Володимир Зеленський спитав: "Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – поцікавився Президент.

 

Зеленський нагадав, що до державних кордонів України стягнули близько 100 тисяч російських військовиків. Європейські лідери декларують намір надати Україні належні безпекові арантії  але водночас Україна не є членом НАТО. "Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – запитав Зеленський.

 

Крім того, керівник держави поцікавився думкою кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік – 2".

 

Коментуючи перспективи Nord Stream 2, Лашет наголосив: чітко погоджено, що цей проєкт не може працювати за рахунок України. "Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його можна зупинити в будь-який час – навіть тоді, коли газопровід буде готовий – адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", – міркує він.

 

Натомість Шольц заявив, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, а Німеччина розглядає "Північний потік-2" "чисто економічно". "Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід", – стверджує Шольц.

 

Натомість кандидатка від Зелених Анналена Бербок наголосила, що перш за все не треба було будувати цей спірний газопровід. "Цей дозвіл не повинні надавати", – наголосила Бербок і додала, що президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок "Північного потоку-2". Також кандидатка від Зелених сумнівається, що роботу цього газопроводу зупинять, якщо Путін припинить транзит через Україну.

 

27.06.2021

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