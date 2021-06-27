Фінські вболівальники привезли з Росії коронавірус.

Виявлено щонайменше 120 заражених із числа тих, хто спостерігав за матчем у Санкт-Петербурзі.

У понад 120 громадян Фінляндії, котрі повернулися з Росії, був виявлений коронавірус. Більшість інфікованих – фінські уболівальники, які повернулися з матчів Чемпіонату Європи з футболу в Санкт-Петербурзі. Про це повідомило фінське видання Yle з покликом на офіційну інформацію Міністерства охорони здоров’я Фінляндії.

Збірна Фінляндії 16 червня грала в Санкт-Петербурзі з командою Росії, а 21 червня – з Бельгією. Точне число фінських уболівальників, які приїхали до Росії, невідоме, на стадіоні їх було кілька тисяч.

«До вчора п'ятниці було виявлено понад 120 випадків серед подорожувальнків, які повернулися зі Санкт-Петербурга. Більшість заражень виявлено у вболівальників, які повернулися з Чемпіонату Європи з футболу», – розповів директор департаменту охорони здоров'я Фінського інституту охорони здоров'я та добробуту THL Міка Сальмінен (Mika Salminen).

Зараження коронавірусом, пов’язані з поїздками до Санкт-Петербурга, були виявлені у всій Фінляндії. «Значна частина інфікованих перебуває у столичному районі Гельсінкі. Також є заражені в Турку, Гямеенлінні, Куопіо, Ювяскюлі і навіть в Оулу. Вони у всій Фінляндії. Але добре, що їх принаймні виявлено, адже це зменшує ризик подальших заражень», – сказав Сальмінен.

Минулого вівторка, 22 червня, восьми сотням осіб було дозволено в’їхати до Фінляндії на прикордонному переході Ваалімаа без необхідності проведення тесту на коронавірус або перевірки стану здоров’я. Фінська влада вирішила зробити виняток із правила тестування, оскільки прикордонний перехід був перевантажений транспортом – передовсім тому, що тисячі футбольних фанатів повератлися додому з матчу Фінляндія-Бельгія.

У Петербурзі ж, за офіційними даними, щодоби останнім часом виявляють понад 1000 нових інфікованих коронавірусом. Та незважаючи на зростання захворюваності, в п'ятницю, 25 червня, в місті пройшло традиційне свято випускників «Червоні вітрила». На Палацовій площі зібралися десятки тисяч молодих людей – більшість була без масок, про дотримання соціальної дистанції не могло бути й мови.