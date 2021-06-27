Фінські вболівальники привезли з Росії коронавірус.

Виявлено щонайменше 120 заражених із числа тих, хто спостерігав за матчем у Санкт-Петербурзі.

 

 

У понад 120 громадян Фінляндії, котрі повернулися з Росії, був виявлений коронавірус. Більшість інфікованих – фінські уболівальники, які повернулися з матчів Чемпіонату Європи з футболу в Санкт-Петербурзі. Про це повідомило фінське видання Yle з покликом на офіційну інформацію Міністерства охорони здоров’я Фінляндії.

 

Збірна Фінляндії 16 червня грала в Санкт-Петербурзі з командою Росії, а 21 червня – з Бельгією. Точне число фінських уболівальників, які приїхали до Росії, невідоме, на стадіоні їх було кілька тисяч.

 

«До вчора п'ятниці було виявлено понад 120 випадків серед подорожувальнків, які повернулися зі Санкт-Петербурга. Більшість заражень виявлено у вболівальників, які повернулися з Чемпіонату Європи з футболу», – розповів директор департаменту охорони здоров'я Фінського інституту охорони здоров'я та добробуту THL Міка Сальмінен (Mika Salminen).

 

Зараження коронавірусом, пов’язані з поїздками до Санкт-Петербурга, були виявлені у всій Фінляндії. «Значна частина інфікованих перебуває у столичному районі Гельсінкі. Також є заражені в Турку, Гямеенлінні, Куопіо, Ювяскюлі і навіть в Оулу. Вони у всій Фінляндії. Але добре, що їх принаймні виявлено, адже це зменшує ризик подальших заражень», – сказав Сальмінен.

 

Минулого вівторка, 22 червня, восьми сотням осіб було дозволено в’їхати до Фінляндії на прикордонному переході Ваалімаа без необхідності проведення тесту на коронавірус або перевірки стану здоров’я. Фінська влада вирішила зробити виняток із правила тестування, оскільки прикордонний перехід був перевантажений транспортом – передовсім тому, що тисячі футбольних фанатів повератлися додому з матчу Фінляндія-Бельгія.

 

У Петербурзі ж, за офіційними даними, щодоби останнім часом виявляють понад 1000 нових інфікованих коронавірусом. Та незважаючи на зростання захворюваності, в п'ятницю, 25 червня, в місті пройшло традиційне свято випускників «Червоні вітрила». На Палацовій площі зібралися десятки тисяч молодих людей – більшість була без масок, про дотримання соціальної дистанції не могло бути й мови.

27.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21 | | Минуле
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21 | | Наука
Про крихітну свічечку літери Ї
Олександр Ірванець
Саме через “ї”, а не через “є” має писатися українською те слово, яке мовою американською починається на “f”
24.06.21 | | Дискурси
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21 | | Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21 | | Штука
Франкфуртське дзеркало: у пошуках винуватців
Олеся Ісаюк
Коли нацисти засновували Аушвіц, ГУЛАГ вже давно поглинав людські життя. Істинними жертвами були “і мертві, і живі, і ненарожденні...”
23.06.21 | | Україна
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21 | | Штука
Львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Багатьом це видасться дивним, але реґіоном, який протягом майже тисячоліття аж до початку XX століття мав особливо «ніжні» стосунки з Північною Руссю, виявилася Галичина
22.06.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.